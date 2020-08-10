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Кількість випадків зараження коронавірусом у світі досягла 20 мільйонів

Одужали - понад 12,8 млн пацієнтів.

Кількість випадків зараження коронавірусом у світі досягла 20 мільйонів
Фото: EPA/UPG

У світі коронавірусом з початку пандемії заразилися понад 20 млн осіб, більше 732 тисяч людей померли. Одужали - понад 12,8 млн пацієнтів.

Про це свідчать дані Worldometer.

За останню добу зареєстрували майже 220 тисяч нових випадків.

До трійки держав, де найбільше нових хворих входять Індія (62 тис.), США (майже 48 тис.) і Бразилія (22 тис.).

У Китаї, звідки почалася епідемія, загалом виявили 84 668 випадків коронавірусу. Одужали 79 тисяч пацієнтів, а померли - 4 634.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом в Україні перевищила 80 тисяч. У зв’язку з погіршенням епідситуації президент Володимир Зеленський доручив мобілізувати уряд, щоб уникнути другої хвилі епідемії.

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