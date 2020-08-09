Кількість інфікованих коронавірусом в Україні перевищила 80 тисяч

Добовий приріст тих, хто захворів, знизився вперше за п’ять днів.

В Україні 8 серпня коронавірус виявили у 1199 осіб, 317 людей одужали, 18 - померли. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Львівській (125), Івано-Франківській (124), Харківській (123) областях та Києві (120).

Загалом коронавірусну недугу в Україні виявили у 80 949 осіб. Одужали - 43 972. Зараз хворіють - 35 080.

Статистика у регіонах:

Вінницька область — 2974 (+19)

Волинська область — 4282 (+56)

Дніпропетровська область — 1547 (+22)

Донецька область — 975 (+10)

Житомирська область — 2131 (+30)

Закарпатська область — 5765 (+68)

Запорізька область — 937 (+18)

Івано-Франківська область — 5676 (+124)

Кіровоградська область — 721 (+3)

м. Київ — 9498 (+120)

Київська область — 4176 (+48)

Львівська область — 10851 (+125)

Луганська область — 153 (+1)

Миколаївська область — 705 (+9)

Одеська область — 4165 (+96)

Полтавська область — 494 (+3)

Рівненська область — 6840 (+93)

Сумська область — 668 (+15)

Тернопільська область — 3289 (+32)

Харківська область — 4784 (+123)

Херсонська область — 267 (+8)

Хмельницька область — 1346 (+23)

Чернівецька область — 6669 (+104)

Черкаська область — 1022 (+26)

Чернігівська область — 1014 (+23).

Відзначимо, добовий приріст інфікованих знизився вперше за п’ять днів. Чотири дні поспіль в Україні фіксували антирекорди за кількістю нових випадків. 7 серпня захворіли 1 489 осіб, 6 серпня - 1 453, 5 серпня - 1 318, 4 серпня - 1 271.

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