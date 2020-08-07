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Кабмін переходить на надзвичайний режим роботи через погіршення ситуації з COVID-19

Завтра уряд збереться на позачергове засідання. 

Кабмін переходить на надзвичайний режим роботи через погіршення ситуації з COVID-19
Фото: https://www.kmu.gov.ua

Кабінет міністрів України 8 серпня проведе позачергове засідання у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом в країні.

Також уряд відзавтра переходить до надзвичайного режиму роботи, повідомили у пресслужбі.

"Сьогодні в Україні встановлено черговий антирекорд за кількістю нових захворілих на COVID-19 — 1453 особи. Найбільше нових випадків — у Києві, Одеській, Львівській та Харківській областях. Тому із завтрашнього дня Уряд переходить на надзвичайний режим роботи: декілька разів на тиждень будуть проводитись засідання комісії ТЕБ та НС для посилення контролю над епідемічною ситуацією в країні", — заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На позачерговому засіданні заплановано розглянути питання погіршення ситуації з епідемією в різних регіонах країни. Зокрема, питання щодо епідемічної ситуації в тимчасово окупованому Криму, де може відбуватися заниження реальних показників захворюваності на COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю зафіксованих випадків. 5 серпня виявили 1318 нових інфікованих, 4 серпня - 1271.

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