Київ установив новий антирекорд добової захворюваності на коронавірус

За минулу добу, 6 серпня, у столиці виявили 186 нових випадків коронавірусної інфекції, 11 з них - у дітей.

На сьогодні в Києві вже 9178 підтверджених випадків COVID-19, поінформував мер столиці Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання вчора виявили в Дарницькому (47), Деснянському (30) і Святошинському (20) районах.

До лікарень столиці 6 серпня госпіталізували 20 пацієнтів.

За минулу добу одужали 26 людей. Усього коронавірус подолали 3163 мешканці Києва.

Мер столиці звернувся до киян із закликом не ігнорувати загрозу, носити маски і дотримуватися соціальної дистанції.

"Йдеться про ваше здоров’я і ваше життя! Ситуація з розповсюдженням вірусу погіршується. І це – не страшилки. Деякі країни вже оголосили про другу хвилю хвороби", - заявив Віталій Кличко.

Він пояснив: за різкого сплеску захворювання не буде іншого виходу, як повернутися до суворих обмежень, "щоб не допустити колапсу медицини і високої смертності серед хворих".

Щодо того, як розповсюджується хвороба і де в Києві зафіксували нові спалахи вірусу, то Кличко розповів, що на підприємстві "Київхліб" інфіковано 37 людей. Спочатку троє працівників пекарні №8 звернулися до лікарів із симптомами коронавірусу. Тести підтвердили в них COVID-19. Після цього обстежили та протестували весь колектив - 77 працівників.

Цех-пекарню закрили на карантин. Там здійснюють посилену дезінфекцію. Усі хворі та контактні особи – на самоізоляції.

Також у Солом’янському районі столиці захворів один із фахівців районного управління освіти. На сьогодні встановили 62 людей, з якими контактував хворий. У трьох із них - підозра на коронавірус.

В Україні, за останніми даними, зафіксовано відразу два добові антирекорди. Протягом 6 серпня захворіли 1 453 особи, 33 померли.

Загалом в Україні 78 261 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1 852 летальні, 43 055 пацієнтів подолали коронавірусну недугу.