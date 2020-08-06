За добу в Україні зафіксували 1318 нових випадків COVID-19

Усього в країні 76 808 лабораторно підтверджених випадків захворювання.

Станом на ранок 6 серпня в Україні зафіксовано 1318 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Усього в країні 76 808 лабораторно підтверджених випадків захворювання, з них 1819 - летальних. 42 524 пацієнти одужали.

Загалом проведено 1 116 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 997 пацієнтів.

Статистика в регіонах:

Вінницька область - 2898 випадків;

Волинська область - 4108 випадків;

Дніпропетровська область - 1492 випадки;

Донецька область - 941 випадок;

Житомирська область - 2036 випадків;

Закарпатська область - 5539 випадків;

Запорізька область - 890 випадків;

Івано-Франківська область - 5295 випадків;

Кіровоградська область - 713 випадків;

м. Київ - 8992 випадки;

Київська область - 3980 випадків;

Львівська область - 10 420 випадків;

Луганська область - 135 випадків;

Миколаївська область - 666 випадків;

Одеська область - 3748 випадків;

Полтавська область - 477 випадків;

Рівненська область - 6538 випадків;

Сумська область - 594 випадки;

Тернопільська область - 3177 випадків;

Харківська область - 4381 випадок;

Херсонська область - 242 випадки;

Хмельницька область - 1257 випадків;

Чернівецька область - 6383 випадки;

Черкаська область - 969 випадків;

Чернігівська область - 937 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, минулої доби захворюваність на COVID-19 в Україні сягнула рекордної позначки - було виявлено 1271 нового хворого, 914 людей одужали, 24 померли.