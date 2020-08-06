За добу в Україні зафіксували 1318 нових випадків COVID-19

Станом на ранок 6 серпня в Україні зафіксовано 1318 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Усього в країні 76 808 лабораторно підтверджених випадків захворювання, з них 1819 - летальних. 42 524 пацієнти одужали.
Загалом проведено 1 116 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 997 пацієнтів.
Статистика в регіонах:
- Вінницька область - 2898 випадків;
- Волинська область - 4108 випадків;
- Дніпропетровська область - 1492 випадки;
- Донецька область - 941 випадок;
- Житомирська область - 2036 випадків;
- Закарпатська область - 5539 випадків;
- Запорізька область - 890 випадків;
- Івано-Франківська область - 5295 випадків;
- Кіровоградська область - 713 випадків;
- м. Київ - 8992 випадки;
- Київська область - 3980 випадків;
- Львівська область - 10 420 випадків;
- Луганська область - 135 випадків;
- Миколаївська область - 666 випадків;
- Одеська область - 3748 випадків;
- Полтавська область - 477 випадків;
- Рівненська область - 6538 випадків;
- Сумська область - 594 випадки;
- Тернопільська область - 3177 випадків;
- Харківська область - 4381 випадок;
- Херсонська область - 242 випадки;
- Хмельницька область - 1257 випадків;
- Чернівецька область - 6383 випадки;
- Черкаська область - 969 випадків;
- Чернігівська область - 937 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, минулої доби захворюваність на COVID-19 в Україні сягнула рекордної позначки - було виявлено 1271 нового хворого, 914 людей одужали, 24 померли.