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За добу в Україні зафіксували 1318 нових випадків COVID-19

Усього в країні 76 808 лабораторно підтверджених випадків захворювання.

Станом на ранок 6 серпня в Україні зафіксовано 1318 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Усього в країні 76 808 лабораторно підтверджених випадків захворювання, з них 1819 - летальних. 42 524 пацієнти одужали.

Загалом проведено 1 116 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 997 пацієнтів.

Статистика в регіонах:

  • Вінницька область - 2898 випадків;
  • Волинська область - 4108 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1492 випадки;
  • Донецька область - 941 випадок;
  • Житомирська область - 2036 випадків;
  • Закарпатська область - 5539 випадків;
  • Запорізька область - 890 випадків;
  • Івано-Франківська область - 5295 випадків;
  • Кіровоградська область - 713 випадків;
  • м. Київ - 8992 випадки;
  • Київська область - 3980 випадків;
  • Львівська область - 10 420 випадків;
  • Луганська область - 135 випадків;
  • Миколаївська область - 666 випадків;
  • Одеська область - 3748 випадків;
  • Полтавська область - 477 випадків;
  • Рівненська область - 6538 випадків;
  • Сумська область - 594 випадки;
  • Тернопільська область - 3177 випадків;
  • Харківська область - 4381 випадок;
  • Херсонська область - 242 випадки;
  • Хмельницька область - 1257 випадків;
  • Чернівецька область - 6383 випадки;
  • Черкаська область - 969 випадків;
  • Чернігівська область - 937 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, минулої доби захворюваність на COVID-19 в Україні сягнула рекордної позначки - було виявлено 1271 нового хворого, 914 людей одужали, 24 померли.

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