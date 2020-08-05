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Добова захворюваність на COVID-19 в Україні сягнула рекордної позначки

Виявлено 1271 нового хворого, 914 людей одужали, 24 померли.

За минулу добу, 4 серпня, в Україні коронавірус лабораторно підтвердили у 1271 людини. Зафіксовано 24 пов’язані з COVID-19 летальні випадки, 914 пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Станом на ранок 5 серпня в Україні зареєстровано 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 788 летальних, 41 527 осіб одужали.

Таким чином, 4 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто одужав, - 1 271 проти 914.

Кількість нових випадків захворювання 4 серпня становила 1,7% від загальної кількості захворілих на 3 серпня.

Кількість активних хворих на ранок 5 серпня становить 32 175 осіб, що на 1% більше порівняно з попередньою добою.

Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Львівській області (156) та Києві (150). У Харківській області за добу виявили 146 нових заражених, в Івано-Франківській області - 127, Одеській - 93.

Нові випадки коронавірусної недуги минулої доби не зафіксовані лише в Кіровоградській області.

Антирекорд за кількістю померлих від ковіду зафіксовано на Одещині. Там упродовж доби зареєстровано 5 пов’язаних з коронавірусом летальних випадків. Чотири смерті від коронавірусу 4 серпня зафіксовано в Закарпатській області, по два летальні випадки - у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Харківській і Житомирській областях, по одному - у Києві, у Київській, Рівненській, Чернівецькій і Тернопільській областях.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область - 2880 випадків;
  • Волинська область - 4064 випадки;
  • Дніпропетровська область - 1474 випадки;
  • Донецька область - 926 випадків;
  • Житомирська область - 2009 випадків;
  • Закарпатська область - 5462 випадки;
  • Запорізька область - 871 випадок;
  • Івано-Франківська область - 5168 випадків;
  • Кіровоградська область - 711 випадків;
  • м. Київ - 8812 випадків;
  • Київська область - 3942 випадки;
  • Львівська область - 10 223 випадки;
  • Луганська область - 135 випадків;
  • Миколаївська область - 658 випадків;
  • Одеська область - 3638 випадків;
  • Полтавська область - 472 випадки;
  • Рівненська область - 6442 випадків;
  • Сумська область - 570 випадків;
  • Тернопільська область - 3149 випадків;
  • Харківська область - 4239 випадків;
  • Херсонська область - 236 випадків;
  • Хмельницька область - 1232 випадки;
  • Чернівецька область - 6298 випадків;
  • Черкаська область - 959 випадків;
  • Чернігівська область - 920 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 3 серпня в Україні виявили 1061 новий випадок COVID-19, померли 26 осіб.

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