Добова захворюваність на COVID-19 в Україні сягнула рекордної позначки

За минулу добу, 4 серпня, в Україні коронавірус лабораторно підтвердили у 1271 людини. Зафіксовано 24 пов’язані з COVID-19 летальні випадки, 914 пацієнтів одужали.
Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.
Станом на ранок 5 серпня в Україні зареєстровано 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 788 летальних, 41 527 осіб одужали.
Таким чином, 4 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто одужав, - 1 271 проти 914.
Кількість нових випадків захворювання 4 серпня становила 1,7% від загальної кількості захворілих на 3 серпня.
Кількість активних хворих на ранок 5 серпня становить 32 175 осіб, що на 1% більше порівняно з попередньою добою.
Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Львівській області (156) та Києві (150). У Харківській області за добу виявили 146 нових заражених, в Івано-Франківській області - 127, Одеській - 93.
Нові випадки коронавірусної недуги минулої доби не зафіксовані лише в Кіровоградській області.
Антирекорд за кількістю померлих від ковіду зафіксовано на Одещині. Там упродовж доби зареєстровано 5 пов’язаних з коронавірусом летальних випадків. Чотири смерті від коронавірусу 4 серпня зафіксовано в Закарпатській області, по два летальні випадки - у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Харківській і Житомирській областях, по одному - у Києві, у Київській, Рівненській, Чернівецькій і Тернопільській областях.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено:
- Вінницька область - 2880 випадків;
- Волинська область - 4064 випадки;
- Дніпропетровська область - 1474 випадки;
- Донецька область - 926 випадків;
- Житомирська область - 2009 випадків;
- Закарпатська область - 5462 випадки;
- Запорізька область - 871 випадок;
- Івано-Франківська область - 5168 випадків;
- Кіровоградська область - 711 випадків;
- м. Київ - 8812 випадків;
- Київська область - 3942 випадки;
- Львівська область - 10 223 випадки;
- Луганська область - 135 випадків;
- Миколаївська область - 658 випадків;
- Одеська область - 3638 випадків;
- Полтавська область - 472 випадки;
- Рівненська область - 6442 випадків;
- Сумська область - 570 випадків;
- Тернопільська область - 3149 випадків;
- Харківська область - 4239 випадків;
- Херсонська область - 236 випадків;
- Хмельницька область - 1232 випадки;
- Чернівецька область - 6298 випадків;
- Черкаська область - 959 випадків;
- Чернігівська область - 920 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 3 серпня в Україні виявили 1061 новий випадок COVID-19, померли 26 осіб.