Добова захворюваність на COVID-19 в Україні сягнула рекордної позначки

За минулу добу, 4 серпня, в Україні коронавірус лабораторно підтвердили у 1271 людини. Зафіксовано 24 пов’язані з COVID-19 летальні випадки, 914 пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Станом на ранок 5 серпня в Україні зареєстровано 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 788 летальних, 41 527 осіб одужали.

Таким чином, 4 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто одужав, - 1 271 проти 914.

Кількість нових випадків захворювання 4 серпня становила 1,7% від загальної кількості захворілих на 3 серпня.

Кількість активних хворих на ранок 5 серпня становить 32 175 осіб, що на 1% більше порівняно з попередньою добою.

Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Львівській області (156) та Києві (150). У Харківській області за добу виявили 146 нових заражених, в Івано-Франківській області - 127, Одеській - 93.

Нові випадки коронавірусної недуги минулої доби не зафіксовані лише в Кіровоградській області.

Антирекорд за кількістю померлих від ковіду зафіксовано на Одещині. Там упродовж доби зареєстровано 5 пов’язаних з коронавірусом летальних випадків. Чотири смерті від коронавірусу 4 серпня зафіксовано в Закарпатській області, по два летальні випадки - у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Харківській і Житомирській областях, по одному - у Києві, у Київській, Рівненській, Чернівецькій і Тернопільській областях.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область - 2880 випадків;

Волинська область - 4064 випадки;

Дніпропетровська область - 1474 випадки;

Донецька область - 926 випадків;

Житомирська область - 2009 випадків;

Закарпатська область - 5462 випадки;

Запорізька область - 871 випадок;

Івано-Франківська область - 5168 випадків;

Кіровоградська область - 711 випадків;

м. Київ - 8812 випадків;

Київська область - 3942 випадки;

Львівська область - 10 223 випадки;

Луганська область - 135 випадків;

Миколаївська область - 658 випадків;

Одеська область - 3638 випадків;

Полтавська область - 472 випадки;

Рівненська область - 6442 випадків;

Сумська область - 570 випадків;

Тернопільська область - 3149 випадків;

Харківська область - 4239 випадків;

Херсонська область - 236 випадків;

Хмельницька область - 1232 випадки;

Чернівецька область - 6298 випадків;

Черкаська область - 959 випадків;

Чернігівська область - 920 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 3 серпня в Україні виявили 1061 новий випадок COVID-19, померли 26 осіб.