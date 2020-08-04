В Івано-Франківську заповнені лікарні, місць у реанімації немає, - представник міськради

У центральній міській клінічній лікарні та першій міській клінічній лікарні Івано-Франківська повністю вичерпався резерв ліжкомісць у реанімаційних відділеннях.

Про це повідомила голова управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради Марія Бойко, передає Інтерфакс-Україна.

"На жаль, в реанімації у нас і в одному, і іншому закладі по дев’ять осіб. Практично наразі у центральній міській клінічній лікарні всі ліжка інтенсивної терапії зайняті пацієнтами у важкому стані, вільних місць у реанімації, на жаль, немає. Те саме стосується першої міської клінічної лікарні - всі ліжка зайняті пацієнтами у важкому стані", - розповіла Бойко на нараді міської ради у вівторок.

За її словами, на апаратах Сіпап-терапії перебувають восьмеро осіб, на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ) - двоє. "Я сподіваюся, що все-таки, можливо, ми їх витягнемо. На кисні перебувають у центральній міській клінічній лікарні, тобто це в різних палатах із розведеним киснем у різних відділеннях, 47 осіб, у першій міській клінічній лікарні - 25 осіб", - розповіла голова управління охорони здоров'я.

За словами Бойко, також у цих двох лікарнях в принципі майже не залишилося вільних ліжкомісць. "Загалом у центральній міській клінічній лікарні перебуває 194 особи - це на 200 ліжок, тобто практично повністю заповнена, і в міській клінічній лікарні №1 -100 осіб, тобто всі ліжка заповнені.

Лікар повідомила, що за минулу добу із пневмоніями до центральної міської клінічної лікарні доставили 14 людей, до першої міської клінічної лікарні - чотирьох, однак на початку тижня кількість госпіталізованих загалом невелика, а в середині тижня зростає до 26-30 осіб.

Останніми днями Івано-Франківська область перебуває в лідерах по захворюваності на коронавірус. Загалом з початку пандемії на Прикарпатті зареєстровано понад 5 тис. випадків COVID-19, понад 1700 одужали, 143 - померли.

За минулу добу в області виявили 127 нових випадків коронавірусу. Двоє пацієнтів з COVID-19 померли, 91 вдалося побороти недугу.