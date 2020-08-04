За добу в Україні виявили 1061 новий випадок COVID-19, померли 26 осіб

В Україні 3 серпня виявили 1061 новий випадок захворювання на коронавірус COVID-19, 737 пацієнтів одужали, 26 померли.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Усього в Україні станом на 4 серпня - 74 219 випадків захворювання. Від початку пандемії одужало 40 613 пацієнтів, померло 1764.
Загалом було проведено 1 081 146 тестувань методом ПЛР.
Статистика у регіонах:
- Вінницька область - 2848 (+33)
- Волинська область - 4008 (+59)
- Дніпропетровська область - 1459 (+21)
- Донецька область - 903 (5)
- Житомирська область - 1967 (+19)
- Закарпатська область - 5384 (+66)
- Запорізька область - 851 (+5)
- Івано-Франківська область - 5041 (+127)
- Кіровоградська область - 711 (0)
- м. Київ - 8662 (+108)
- Київська область - 3877 (+32)
- Львівська область - 10067 (+146)
- Луганська область - 130 (+2)
- Миколаївська область - 648 (+6)
- Одеська область - 3545 (+63)
- Полтавська область - 466 (+7)
- Рівненська область - 6355 (+85)
- Сумська область - 569 (+19)
- Тернопільська область - 3121 (+8)
- Харківська область - 4093 (+143)
- Херсонська область - 230 (0)
- Хмельницька область - 1209 (+11)
- Чернівецька область - 6229 (+86)
- Черкаська область - 955 (+1)
- Чернігівська область - 909 (+9)
Дані з тимчасово окупованих територій відсутні.
Нагадаємо, кількість жертв COVID-19 у світі сягнула 697,2 тис. осіб.
2 серпня в Україні підтвердили 990 нових випадків коронавірусної хвороби, одужали 333 пацієнти, 13 померли.