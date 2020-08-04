За добу в Україні виявили 1061 новий випадок COVID-19, померли 26 осіб

В Україні 3 серпня виявили 1061 новий випадок захворювання на коронавірус COVID-19, 737 пацієнтів одужали, 26 померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Усього в Україні станом на 4 серпня - 74 219 випадків захворювання. Від початку пандемії одужало 40 613 пацієнтів, померло 1764.

Загалом було проведено 1 081 146 тестувань методом ПЛР.

Статистика у регіонах:

Вінницька область - 2848 (+33)

Волинська область - 4008 (+59)

Дніпропетровська область - 1459 (+21)

Донецька область - 903 (5)

Житомирська область - 1967 (+19)

Закарпатська область - 5384 (+66)

Запорізька область - 851 (+5)

Івано-Франківська область - 5041 (+127)

Кіровоградська область - 711 (0)

м. Київ - 8662 (+108)

Київська область - 3877 (+32)

Львівська область - 10067 (+146)

Луганська область - 130 (+2)

Миколаївська область - 648 (+6)

Одеська область - 3545 (+63)

Полтавська область - 466 (+7)

Рівненська область - 6355 (+85)

Сумська область - 569 (+19)

Тернопільська область - 3121 (+8)

Харківська область - 4093 (+143)

Херсонська область - 230 (0)

Хмельницька область - 1209 (+11)

Чернівецька область - 6229 (+86)

Черкаська область - 955 (+1)

Чернігівська область - 909 (+9)

Дані з тимчасово окупованих територій відсутні.

Нагадаємо, кількість жертв COVID-19 у світі сягнула 697,2 тис. осіб.

2 серпня в Україні підтвердили 990 нових випадків коронавірусної хвороби, одужали 333 пацієнти, 13 померли.