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ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу в Україні виявили 1061 новий випадок COVID-19, померли 26 осіб

Станом на ранок 4 серпня кількість інфікованих - 74 219.

В Україні 3 серпня виявили 1061 новий випадок захворювання на коронавірус COVID-19, 737 пацієнтів одужали, 26 померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Усього в Україні станом на 4 серпня - 74 219 випадків захворювання. Від початку пандемії одужало 40 613 пацієнтів, померло 1764.

Загалом було проведено 1 081 146 тестувань методом ПЛР.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область - 2848 (+33)
  • Волинська область - 4008 (+59)
  • Дніпропетровська область - 1459 (+21)
  • Донецька область - 903 (5)
  • Житомирська область - 1967 (+19)
  • Закарпатська область - 5384 (+66)
  • Запорізька область - 851 (+5)
  • Івано-Франківська область - 5041 (+127)
  • Кіровоградська область - 711 (0)
  • м. Київ - 8662 (+108)
  • Київська область - 3877 (+32)
  • Львівська область - 10067 (+146)
  • Луганська область - 130 (+2)
  • Миколаївська область - 648 (+6)
  • Одеська область - 3545 (+63)
  • Полтавська область - 466 (+7)
  • Рівненська область - 6355 (+85)
  • Сумська область - 569 (+19)
  • Тернопільська область - 3121 (+8)
  • Харківська область - 4093 (+143)
  • Херсонська область - 230 (0)
  • Хмельницька область - 1209 (+11)
  • Чернівецька область - 6229 (+86)
  • Черкаська область - 955 (+1)
  • Чернігівська область - 909 (+9)

Дані з тимчасово окупованих територій відсутні.

Нагадаємо, кількість жертв COVID-19 у світі сягнула 697,2 тис. осіб.

2 серпня в Україні підтвердили 990 нових випадків коронавірусної хвороби, одужали 333 пацієнти, 13 померли.

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