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За добу в Україні підтвердили 990 випадків коронавірусу

333 пацієнти одужали, 13 - померли.

2 серпня в Україні підтвердили 990 нових випадків коронавірусної хвороби, одужали 333 пацієнти, 13  померли.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Загалом у країні коронавірусом заразилися 73 158 осіб, хворіють на COVID-19 31 544 людини.

Найбільше нових випадків з останню добу виявили у Львівській (138), Івано-Франківській (119) областях та Києві (102).

Водночас у Донецькій, Луганській, Сумській, Полтавській і Херсонській областях нових заражень коронавірусом не зафіксували.

Летальні випадки, пов’язані з COVID-19, зареєстровано у Вінницькій (3), Рівненській (3), Львівській (2), Чернівецькій (2), Дніпропетровській (1), Закарпатській (1) областях і Києві (1).

Усього за час пандемії в Україні захворіли 73 158 осіб, з них 39 876 одужали, летальних випадків - 1738.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область - 2815 (+25) випадків;
  • Волинська область - 3949 (+61) випадків;
  • Дніпропетровська область - 1438 (+17) випадків;
  • Донецька область — 898 (+0) випадків;
  • Житомирська область - 1948 (+27) випадків;
  • Закарпатська область - 5318 (+51) випадків;
  • Запорізька область - 846 (+23) випадків;
  • Івано-Франківська область - 4914 (+119) випадків;
  • Кіровоградська область - 711 (+1) випадків;
  • м. Київ - 8554 (+102) випадки;
  • Київська область — 3845 (+22) випадків;
  • Львівська область - 9921 (+138) випадок;
  • Луганська область - 128 (+0) випадків;
  • Миколаївська область - 642 (+21) випадки;
  • Одеська область - 3482 (+68) випадки;
  • Полтавська область - 459 (+0) випадків;
  • Рівненська область - 6270 (+75) випадків;
  • Сумська область - 541 (+0) випадок;
  • Тернопільська область - 3113 (+27) випадків;
  • Харківська область - 3950 (+88) випадків;
  • Херсонська область - 230 (+0) випадків;
  • Хмельницька область - 1189 (+9) випадків;
  • Чернівецька область - 6143 (+82) випадки;
  • Черкаська область - 954 (+5) випадки;
  • Чернігівська область - 900 (+17) випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, напередодні коронавірус в Україні діагностували у 1112 осіб.

За даними МОЗ, летальність від коронавірусу в Україні становить 2,4%, найвищий показник - на Кіровоградщині.

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