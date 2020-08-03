За добу в Україні підтвердили 990 випадків коронавірусу

2 серпня в Україні підтвердили 990 нових випадків коронавірусної хвороби, одужали 333 пацієнти, 13 померли.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Загалом у країні коронавірусом заразилися 73 158 осіб, хворіють на COVID-19 31 544 людини.

Найбільше нових випадків з останню добу виявили у Львівській (138), Івано-Франківській (119) областях та Києві (102).

Водночас у Донецькій, Луганській, Сумській, Полтавській і Херсонській областях нових заражень коронавірусом не зафіксували.

Летальні випадки, пов’язані з COVID-19, зареєстровано у Вінницькій (3), Рівненській (3), Львівській (2), Чернівецькій (2), Дніпропетровській (1), Закарпатській (1) областях і Києві (1).

Усього за час пандемії в Україні захворіли 73 158 осіб, з них 39 876 одужали, летальних випадків - 1738.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область - 2815 (+25) випадків;

Волинська область - 3949 (+61) випадків;

Дніпропетровська область - 1438 (+17) випадків;

Донецька область — 898 (+0) випадків;

Житомирська область - 1948 (+27) випадків;

Закарпатська область - 5318 (+51) випадків;

Запорізька область - 846 (+23) випадків;

Івано-Франківська область - 4914 (+119) випадків;

Кіровоградська область - 711 (+1) випадків;

м. Київ - 8554 (+102) випадки;

Київська область — 3845 (+22) випадків;

Львівська область - 9921 (+138) випадок;

Луганська область - 128 (+0) випадків;

Миколаївська область - 642 (+21) випадки;

Одеська область - 3482 (+68) випадки;

Полтавська область - 459 (+0) випадків;

Рівненська область - 6270 (+75) випадків;

Сумська область - 541 (+0) випадок;

Тернопільська область - 3113 (+27) випадків;

Харківська область - 3950 (+88) випадків;

Херсонська область - 230 (+0) випадків;

Хмельницька область - 1189 (+9) випадків;

Чернівецька область - 6143 (+82) випадки;

Черкаська область - 954 (+5) випадки;

Чернігівська область - 900 (+17) випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, напередодні коронавірус в Україні діагностували у 1112 осіб.

За даними МОЗ, летальність від коронавірусу в Україні становить 2,4%, найвищий показник - на Кіровоградщині.