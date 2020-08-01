Мер Тернополя обурився через внесення міста до червоної зони

"Несправедливо зупиняти транспорт у Тернополі, коли у Києві люди продовжать жити звичайним життям".

Мер Тернополя Сергій Надал не згоден із внесенням міста до червоної зони поширення коронавірусу. Про це він написав на своїй сторінці у facebook.

“Складається враження, що комусь вигідно залякувати тернополян. Одразу після урочистої ходи випускників Уряд відніс наш Тернопіль до червоної зони через захворювання на коронавірус. Не Київ, де останніми днями фіксують антирекорди хворих на коронавірус, не Львів, де статистика набагато гірша, а один з найменших обласних центрів - Тернопіль”, - написав Надал.

Мер зазначив, що не бачить логіки у цьому рішенні. І не вважає справедливим зупиняти транспорт у Тернополі, коли “у Києві люди далі продовжать жити звичайним життям”.

“Я не згодний з цим. Ситуація в Україні - складна. Наша держава в червоному списку загалом. Виявляється, що є ще червоніші плями, які визначаються адміністративно. Кому це вигідно? Чи не тому, що тернополяни збирають підписи на захист української мови, а в Луцьку зірвалась «антитерористична операція»? Чи не тому, що відстоювали національну позицію під стінами Верховної Ради у Києві? Що виступили проти дистанційного навчання? Це так поступають з «непокірними» обласними центрами?”, - обурився Надал.

Тернопільський мер вважає, що рішення щодо внесення Тернополя до червоної зони необхідно переглянути.

“Наше місто не є епіцентром поширення коронавірусу. Хай уряд в першу чергу звертає увагу на міста мільйонники! У нас в Тернополі живуть мудрі містяни, які знають як поводитись у різних складних ситуаціях, навіть таких як пандемія”, - написав міський голова.

Раніше через внесення до червоної зони обурився радник мера Луцька. Він заявив, що місто не зупинятиме громадський транспорт, не закриватиме дитсадки і не виконуватиме інших вимог про посилення карантину.



Нагадаємо, з 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. Усі регіони поділили на чотири зони за рівнем епідеміологічної небезпеки. До червоної зони окрім Луцька та Тернополя внесли також Кіцманський район Чернівецької області.