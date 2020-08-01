Луцьк, який внесли до "червоної зони", не збирається зупиняти громадський транспорт

Міська влада Луцька не збирається зупиняти громадський транспорт, закривати дитсадки та виконувати інші вимоги, які передбачені для регіонів із "червоної зони". Про це написав радник мера Ігор Поліщук на своїй сторінці у facebook в п’ятницю ввечері.

"Державною комісією ТЕБ та НС (орган з не зовсім зрозумілим правовим статусом) без будь-яких особливих причин віднесено наше місто Луцьк з 3 серпня до "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Справжні мотиви такого рішення не зрозумілі, адже в останній час щодо статистики по рівню захворюваності на COVID-19 в місті нічого не змінилось", - зазначив Поліщук.

Радник міського голови нагадав, що "червоний" рівень передбачає зупинку громадського транспорту, закриття дитсадків, закладів громадського харчування, готелів. На його думку, це призведе до втрати роботи і засобів для прожиття у тисяч лучан та ще більших збитків для міського бюджету.

Рішення центральної влади у боротьбі з коронавірусом він назвав "недолугими, невчасними та непрофесійними".

"Повідомляємо, що Луцька міська рада не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів у зв‘язку з вищевказаним незрозумілим рішенням. Якщо центральна влада хоче працювати по закону - нехай вводить надзвичайний стан та лише тоді зупиняє транспорт, закриває заклади та приймає інші обмеження", - написав Поліщук.



Нагадаємо, з 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. Усі регіони поділили на чотири зони за рівнем епідеміологічної небезпеки. До червоної зони окрім Луцька внесли також Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.

Станом на ранок 1 серпня за кількістю інфікованих Волинська область знаходиться на сьомому місці серед регіонів України. Зареєстровано 3828 випадків, з них трохи більше 900 - у Луцьку.