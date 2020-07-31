Степанов представив план реформи екстреної медицини

Голова МОЗ наголосив, що у 2021 році послуги ЕМД та її фінансування має бути на рівні 15,9 млрд гривень.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов представив детальний план реформування системи екстреної медичної допомоги в Україні.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

"Зараз в Україні працює 25 регіональних центрів екстреної медичної допомоги. В системі працює майже 40 тис. осіб, 2 954 бригади, які цілодобово, 24/7, готові прийти українцям на допомогу", - зазначив Степанов.

Він наголосив, що МОЗ знає основні проблеми, які сьогодні існують у сфері екстреної медицини. Серед них: неправильно побудована мережа ЕМД, стан автопарку, неправильно побудовані маршрути пацієнтів, відсутність достовірних статистичних даних, відсутність алгоритмів реагування при надзвичайних ситуаціях, низьке фінансове забезпечення та інші.

Також Степанов зазначив, що наступного року планується, що показник дотримання нормативу з часу доїзду швидкої до пацієнта має досягти 60% (зараз лише 30%), у 2022 році - до 75%, а в 2023 - до 85%. Крім цього, МОЗ перегляне та змінить систему маршрутизації пацієнтів, тобто у який саме медзаклад мають направляти пацієнта у критичному стані.

"У 2020 році розмір фінансування ЕМД складав 6 млрд гривень. Додатково Уряд виділив ще 1,26 млрд грн. 922 млн грн передбачено в державному бюджеті на заміну карет швидкої допомоги, які знаходяться на балансі нашої екстренки. В цьому році ми плануємо закупити близько 400 автомобілів", - підкреслив міністр.

За його словами, у 2021 році послуги ЕМД та її фінансування має бути на рівні 15,9 млрд грн. На думку очільника МОЗ, саме з такими цифрами можна говорити про якісну допомогу.

"Також треба передбачити близько 1,6 млрд гривень на закупівлю автомобілів, що дозволить закупити близько 700 автомобілів. Ще 707 машин плануємо закупити у 2022 році. Це наші пріоритети та бачення екстреної медичної допомоги. Ми чітко знаємо куди йти та у який спосіб це робити. Ми почали рухатися цим шляхом і я впевнено можу сказати, що ми в найближчі 2-3 роки зробимо еталонну екстрену медичну допомогу", - підсумував Степанов.

Нагадаємо, з 1 квітня минулого року у п'яти областях стартував пілотний проект з розвитку системи екстреної медичної допомоги. В держбюджеті на 2019 на нього було передбачено 1 млрд гривень.

У 2020 уряд ухвалив рішення про збільшення фінансування ЕМД на 40%. 30 липня Нацслужба з питань здоров'я підписала договори з центрами екстреної медичної допомоги щодо підвищених тарифів. Доплата за цими угодами насамперед буде витрачатися на підвищення зарплат працівникам екстреної допомоги, зокрема і водіям "швидких".