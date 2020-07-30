В Унівській Лаврі на Львівщині виявили коронавірус

У Святоуспенській Унівській Лаврі методом ПЛР-тестування виявлено COVID-19. У зв'язку з цим територію закрито для доступу сторонніх осіб. Про це йдеться на сторінці лаври у фейсбуці.

"Святоуспенська Унівська Лавра з причин виявлення ПЛР-тестом випадків захворювання на COVID-19 (коронавірус) закриває свою територію для доступу інших осіб. З цього приводу до відкликання усі публічні богослужіння будуть скасовані. Просимо ваших молитов за одужання братії", - йдеться в повідомленні.

Свято-Успенська Унівська Лавра Студійського уставу - один із найдавніших монастирських комплексів України, центральний монастир Галицької єпархії впродовж XIV-XVIII століть, осередок чернечого життя монахів Студійського уставу.

Нагадаємо, минулого тижня у Дніпропетровській області зафіксували спалах захворюваності на COVID-19 серед священників. Коронавірус виявили у 15 священнослужителів у п’яти відділеннях релігійної організації. Шістьох госпіталізували, інші перебувають в самоізоляції.