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На Херсонщині СБУ викрила закупівлю неякісних COVID-тестів на 2 млн гривень

Встановлено чиновників, причетних до придбання 35 тисяч неякісних тестових систем.

На Херсонщині СБУ викрила закупівлю неякісних COVID-тестів на 2 млн гривень
Архивне фото
Фото: EPA/UPG

Служба безпеки України викрила посадовців Херсонського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, причетних до придбання 35 тисяч неякісних тестових систем для діагностики COVID-19.

Про це повідомляють на сайті СБУ.

"Така «діяльність» посадовців могла призвести до некоректних результатів діагностування, що загрожувало здоров’ю громадян. Також було завдано збитків бюджету на понад 2 мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після викриття цієї схеми громадянам, яких діагностували неякісними тестами, було проведено повторне дослідження.

За матеріалами СБУ Херсонська місцева прокуратура зареєструвала кримінальне провадження згідно з ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, у травні Центр громадського здоров'я забракував придбані Офісом президента тести на коронавірус, оскільки заявлені виробником параметри не підтвердилися на практиці.

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