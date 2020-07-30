На Херсонщині СБУ викрила закупівлю неякісних COVID-тестів на 2 млн гривень

Встановлено чиновників, причетних до придбання 35 тисяч неякісних тестових систем.

Служба безпеки України викрила посадовців Херсонського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, причетних до придбання 35 тисяч неякісних тестових систем для діагностики COVID-19.

Про це повідомляють на сайті СБУ.

"Така «діяльність» посадовців могла призвести до некоректних результатів діагностування, що загрожувало здоров’ю громадян. Також було завдано збитків бюджету на понад 2 мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після викриття цієї схеми громадянам, яких діагностували неякісними тестами, було проведено повторне дослідження.

За матеріалами СБУ Херсонська місцева прокуратура зареєструвала кримінальне провадження згідно з ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, у травні Центр громадського здоров'я забракував придбані Офісом президента тести на коронавірус, оскільки заявлені виробником параметри не підтвердилися на практиці.