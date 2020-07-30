На Херсонщині СБУ викрила закупівлю неякісних COVID-тестів на 2 млн гривень

Служба безпеки України викрила посадовців Херсонського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, причетних до придбання 35 тисяч неякісних тестових систем для діагностики COVID-19.
Про це повідомляють на сайті СБУ.
"Така «діяльність» посадовців могла призвести до некоректних результатів діагностування, що загрожувало здоров’ю громадян. Також було завдано збитків бюджету на понад 2 мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після викриття цієї схеми громадянам, яких діагностували неякісними тестами, було проведено повторне дослідження.
"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
За матеріалами СБУ Херсонська місцева прокуратура зареєструвала кримінальне провадження згідно з ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.
Нагадаємо, у травні Центр громадського здоров'я забракував придбані Офісом президента тести на коронавірус, оскільки заявлені виробником параметри не підтвердилися на практиці.