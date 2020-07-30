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​Поліція Донеччини: ім’я нападника на синагогу в Маріуполі - Цєзарь Юлій-Галарьірогайлальірозр

Правоохоронці розшукують зловмисника.

​Поліція Донеччини: ім’я нападника на синагогу в Маріуполі - Цєзарь Юлій-Галарьірогайлальірозр
Фото: Нацполіція

Поліція Донецької області назвала ім'я зловмисника, який з сокирою напав на синагогу в Маріуполі.

Про це повідомляють на сайті поліції.

"Цєзарь Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч, 1991 року народження, обґрунтовано підозрюється у нападі на працівника синагоги в Маріуполі. Зловмисник переховується від органів досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

Прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся темне. Використовує одяг різного кольору. Останній раз його бачили 29.07.2020 року поблизу селища Виноградне в Маріуполі. Він був одягнений у чорні спортивні брюки та чорну пайту з довгим рукавом. Рухався у бік с. Сопіно з господарською сумкою у клітинку.

Особлива прикмета - волосся вибрите на скронях. При собі може мати ніж".

Фото: Нацполіція

Правоохоронці наразі встановлюють місцезнаходження зловмисника. Зазначається, що чоловік вчинив замах на вбивство з хуліганських мотивів.

Нагадаємо, 28 липня в Маріуполі після ранкової молитви чоловік із сокирою увірвався в синагогу і поранив охоронця. Утікаючи, нападник устиг кинути в будівлю синагоги заздалегідь підготовлені банки і пакети з фекаліями, піском і невідомою речовиною.

20 квітня в Херсоні в місцеву синагогу кинули пляшку з пальною речовиною. Пожежі не сталося, оскільки рідина не загорілася. Пізніше правоохоронці затримали двох неонацистів під час спроби нової провокації в день 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі.

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