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У Маріуполі невідомий із сокирою увірвався в синагогу, поранено охоронця (оновлено)

Поліція відкрила справу за статтею "замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів".

У Маріуполі невідомий із сокирою увірвався в синагогу, поранено охоронця (оновлено)
Фото: www.facebook.com/Chief-rabbi-of-Ukraine-Головний-Рабин-України

Сьогодні, 28 липня, на синагогу Маріуполя було скоєно напад, під час якого було поранено охоронця.

Про це повідомив у фейсбуці головний рабин України Моше Реувен Асман.

"Після ранкової молитви в синагогу ввійшов невідомий з сокирою. Він напав на охоронця, який вийшов назустріч, і завдав йому кількох ударів сокирою. Зав'язалася бійка - і, незважаючи на отримані поранення, охоронцю вдалося роззброїти злочинця. Утікаючи, нападник устиг кинути в будівлю синагоги заздалегідь підготовлені банки і пакети з фекаліями, піском і невідомою речовиною", - йдеться в повідомленні.

На місце події викликали поліцію, злочинця розшукують.

"Було кілька чудес Всевишнього: в синагозі були неозброєні люди, але всі залишилися живі, охоронець - просто герой. Наша громада і я особисто висловлюємо глибоку подяку Ріхарду Анатолійовичу Голомазову за те, що він, ризикуючи життям, захистив усіх, хто був у будівлі", - зазначив головний рабин Маріуполя Менахем Мендл Коен.

Ведеться слідство.

Фото: Chief-rabbi-of-Ukraine-Головний-Рабин-України

Фото: Chief-rabbi-of-Ukraine-Головний-Рабин-України

Фото: Chief-rabbi-of-Ukraine-Головний-Рабин-України

Оновлено. Правоохоронці продовжують працювати на місці події та встановлюють усі обставини правопорушення, повідомили у Нацполіції.

Відпрацьовуються можливі шляхи відходу нападника та ймовірні місця його перебування. До його розшуку задіяні  оперативники, а розкриття злочину перебуває на контролі керівництва маріупольської поліції.

Попередня кваліфікація події – ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу (замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів).

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 20 квітня в Херсоні в місцеву синагогу кинули пляшку з пальною речовиною. Пожежі не сталося, оскільки рідина не загорілася. Пізніше правоохоронці затримали двох неонацистів під час спроби нової провокації в день 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі.

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