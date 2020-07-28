​Офіс генпрокурора зареєстрував кілька проваджень щодо участі іноземців у збройному конфлікті проти України

Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальні провадження за фактами участі іноземних громадян у збройному конфлікті проти України.

Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

"Прокурорами Департаменту нагляду щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора розпочаті кримінальні провадження за фактами участі найманців у збройному конфлікті, умисних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також участі у складі не передбачених законом збройних формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110 , ч. 5 ст. 260 КК)", - зазначається у повідомленні.

Прокурори встановили, що, починаючи з 2014 року по теперішній час щонайменше три громадянина Киргизької Республіки, п'ятеро громадян Боснії і Герцеговини та семеро громадян Федеративної Республіки Бразилія брали участь у збройному конфлікті у складі іррегулярних не передбачених законом збройних формувань РФ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

"Іноземні найманці «служили» у складі різних підрозділів НЗФ РФ. Зокрема, у так званих 14 батальйоні територіальної оборони «Призрак», 11 окремому мотострілецькому полку «Восток», 5 окремій мотострілецькій бригаді «Оплот», приватній військовій компанії «Вагнер»", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Наголошується, що відповідно до ст. 47 Додаткового протоколу І 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, вони є найманцями, а їхні дії – порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року.

Максимальна санкція за вказаними статтями передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у липні минулого року італійський суд засудив до тюремних термінів трьох найманців, які воювали проти України на Донбасі.