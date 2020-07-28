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​СБУ: загрози для державних ресурсів через витік даних з Cloudflare немає

ІР-адреси вебресурсів, які з’явилися в інтернеті, є базою загальнодоступних даних.

​СБУ: загрози для державних ресурсів через витік даних з Cloudflare немає
Фото: Depositphotos/darknula

Кіберфахівці Служби безпеки перевірили ймовірність ризиків унаслідок витоку бази даних клієнтів компанії "Cloudflare Inc" і встановили, що загрози державним ресурсам немає.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зокрема, виявлено, що ІР-адреси вебресурсів, які з’явилися в інтернеті, є базою загальнодоступних даних. Тобто оприлюднені доменні імена з ІР-адресами доступні в мережі за допомогою стандартних запитів DNS.

Загалом були опубліковані майже 2,6 млн таких записів.

"Таким чином, оприлюднення загальнодоступних даних не несе додаткових ризиків для роботи вебресурсів, які обслуговує Cloudflare, у тому числі для українських органів державної влади та об’єктів критичної інфраструктури. До перевірки залучалися Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки СБУ та Державний центр кіберзахисту Держспецзв’язку. Для проведення діагностики дані були отримані безпосередньо від компанії Cloudflare Inc", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, про витік даних із сервісу "Cloudflare Inc" стало відомо 26 липня. Серед оприлюднених адрес було 45 записів з доменом "gov.ua" та більш ніж 6,5 тис. із доменом "ua", у тому числі ресурси, що належать об’єктам критичної інфраструктури.

Усього протягом першого півріччя 2020 року СБУ нейтралізувала понад 300 кібератак і кіберінцидентів на об’єкти критичної інфраструктури.

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