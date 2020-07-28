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У Лисичанську осквернили меморіал загиблим воїнам

За наругу над могилою зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

У Лисичанську осквернили меморіал загиблим воїнам
Фото: https://nv.ua/ukr

У м. Лисичанськ Луганської області невідомі осквернили меморіал військовим Збройних Сил України, які визволяли місто від російських найманців. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

Лисичанська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом осквернення пам’ятного меморіалу особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 297 КК України).

Слідством встановлено, що в ніч на 24 липня 2020 року невідомі облили фарбою червоного кольору пам’ятний меморіал загиблим під час звільнення Лисичанська в липні 2014 року військовослужбовцям Збройних Сил України.

Як зазначено в повідомленні, у рамках кримінального провадження проводять слідчі дії для встановлення особи (осіб), які вчинили протиправні дії щодо меморіального комплексу.

Санкція статті за наругу над могилою передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, торік у Житомирській області в Новограді-Волинському невідомі розбили три надгробки на місцях поховань бійців АТО. Правоохоронці встановили, що вночі 1 серпня невідомі пошкодили 16 пам'ятників, з них три - на місцях поховань воїнів АТО.

Подію попередньо кваліфікували за ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України.

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