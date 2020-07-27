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Окупанти двічі порушили режим "повного та всеосяжного припинення вогню”

Неподалік Новомихайлівки збройні формування РФ заклали міни.

Окупанти двічі порушили режим "повного та всеосяжного припинення вогню”
Фото: Макс Левин

Окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню, який діє на Донбасі з опівночі 27 липня.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Зокрема, у районі населеного пункту Водяне противник посеред ночі відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а біля Південного в обідню пору здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться у вечірньому зведенні.

Повідомляють, що українські військові вогню у відповідь не відкривали. Втрат у лавах ООС унаслідок ворожих обстрілів немає.

Також повідомляють про ще один факт провокації з боку збройних формувань РФ. Його зафіксовано неподалік Новомихайлівки. На цій ділянці за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування поблизу українських позицій трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

Нагадаємо, на Донбасі окупанти порушили умови перемир’я менш як через пів години після його початку.

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