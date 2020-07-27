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У Києві двоє чоловіків викрали маршрутку і каталися на ній по місту

Їх розшукали та затримали патрульні.

Фото: Патрульна поліція Києва

У неділю ввечері, 26 липня, патрульні Києва отримали виклик про викрадення маршрутного таксі "Богдан".

Про це повідомила столична поліція у Telegram-каналі.

"Учора ввечері патрульні отримали виклик про заволодіння маршрутним транспортним засобом "Богдан". Автопатруль виявив на зупинці розгубленого водія та очевидців, які розповіли, що поки водій відійшов, двоє хлопців зайшли до салону автобуса та поїхали у напрямку вулиці Кирилівської. Інспектори негайно передали орієнтування всім автопатрулям", - йдеться в повідомленні.

Порожній "Богдан" патрульні виявили на вулиці Тульчинській.

"Очевидці показали відео "пригод" автокрадіїв - молоді люди їздили вулицею на великій швидкості, скоювали небезпечні маневри, під час поїздки передавали кермо один одному. Після чого покинули автобус у дворі та втекли. Також очевидці вказали ймовірний напрямок втечі кермувальників", - зазначили в поліції.

Патрульні розшукали та затримали ймовірних викрадачів на вулиці Кирилівській. На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, в березні у Рівному 16-річний підліток двічі за тиждень викрав маршрутку, "щоб покататись".

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