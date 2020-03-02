В Ровно 16-летний подросток второй раз за неделю угнал маршрутку

В Ровно 16-летний парень, который на прошлой неделе угнал маршрутку и ездил ней по городу, вечером 1 марта угнал другую маршрутку. Об этом сообщил пресс-центр полиции Ровенской области.

16-летний житель села Малый Олексин Ровенского района зашел на территорию стоянки по улице Курчатова в Ровно. Нажав кнопку аварийного открытия дверей, он проник в маршрутку, где нашел ключи под солнцезащитным козырьком.

Около 23:00 «маршрутчик» приехал на заправку на улице Млиновской. Там его заметил 20-летний житель, который сразу сообщил об этом в полицию. Отмечается, что мужчина узнал подростка из СМИ, которые освещали первый угон маршрутки.

После этого, угнанную маршрутку остановили патрульные на ул. Князя Владимира. Согласно информации полицейских, 16-летний подросток был трезв и объяснил им, что захотел покататься.

Ранее 25 февраля, этот школьник угнал маршрутку со стоянки на Млиновской, всю ночь ездил по селам, а утром вышел на «рейс».Он пояснил, что делал это ради развлечения. Тогда полиция открыла уголовное производство по статье 289 КК «незаконное завладение транспортным средством».

Теперь следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по факту повторного незаконного завладения транспортным средством. Сейчас решается вопрос о заведении нового уголовного дела. Кроме того, следователи будут ходатайствовать в суде об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также планируется назначить судебно-психиатрическую экспертизу, поскольку подросток состоит на учете у врача. Парню грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.