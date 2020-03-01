В зоне ООС убит один военный, трое ранены, еще трое получили боевые поражения

С начала суток 1 марта в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ пять раз открывали огонь. Один украинский защитник погиб, трое были ранены, еще три человека получили боевые поражения.

Противник применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также противотанковый ракетный комплекс, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Рядом с Песками стреляли из минометов калибра 82 мм (две мины), также велся огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Лебединского оккупационные силы открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Невельским огонь велся из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Неподалеку Луганского стреляли из станкового противотанкового гранатомета (семь выстрелов), также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов. В районе Нижнетеплого - из противотанкового ракетного комплекса.

Напомним, погибшим 1 марта украинским защитником является боец 72-й бригады Игорь Гавриляк. У него остались родители. Игорь Гавриляк стал 313 военнослужащим-уроженцем Львовской области, который погиб на войне.