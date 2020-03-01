На Донбассе оккупационные войска размещают военную технику с нарушением линии отведения

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения заявила об очередном нарушении Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ.

Они размещают военную технику как с нарушениями линии отведения, так и за пределами выделенных мест хранения вооружения, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

В отчете миссии СММ ОБСЕ от 29 февраля говорится, что 27 февраля в оккупированных районах Луганской области БПЛА зафиксировал 16 единиц вооружения, размещенных с нарушениями линии отведения, и еще 32 единицы вооружения вне выделенных мест для хранения.

"На учебном полигоне рядом с населенным пунктом Шимшиновка зафиксировано пять самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и одну противотанковую пушку (МТ-12 "Рапира", 120 мм), а на учебном полигоне рядом с Бугаевкой - шесть буксированных гаубиц (Д-30 "Жаба", 122 мм) и четыре противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм). Указанное вооружение было размещено с нарушением линии отведения", - уточнили в штабе ООС.

Помимо этого, на этих полигонах обнаружили 30 танков (Т-64 – 18 ед., Т-72 – 3 ед., Т-72Б – 9 ед.) и два буксированных миномета (ПМ-38, 120 мм), размещенных за линиями отведения, но вне границы выделенных мест хранения.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что своими действиями вооруженные формирования РФ создают опасность для гражданского населения и демонстрируют нежелание придерживаться Минских договоренностей.

Напомним, в Луганской области в воскресенье, 1 марта, погиб 33-летний боец 72-й бригады Игорь Гавриляк.