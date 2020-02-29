В Сирии погибли более 30 турецких военных (обновлено)
В Сирии погибли более 30 турецких военных (обновлено)
Коронавирус в Китае. Рубикон пройден (Репортаж)
Коронавирус в Китае. Рубикон пройден (Репортаж)
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
На внеочередном заседании ВР рассмотрят кадровые вопросы, - повестка дня (обновлено)
На внеочередном заседании ВР рассмотрят кадровые вопросы, - повестка дня (обновлено)
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Пристайко согласился с выдвинутыми Лавровым условиями для нового саммита "нормандской четверки"
Пристайко согласился с выдвинутыми Лавровым условиями для нового саммита "нормандской четверки"
Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание (обновлено)
Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание (обновлено)
Замначальника полиции Тячева поймали на взятке
Замначальника полиции Тячева поймали на взятке
«Маленькая победоносная» в Идлибе. Когда снова не война
«Маленькая победоносная» в Идлибе. Когда снова не война
ГлавнаяОбществоВойна

Двое военных ранены из-за обстрела возле КПВВ "Марьинка" на Донбассе

Пункт пропуска временно закрыт

Двое военных ранены из-за обстрела возле КПВВ "Марьинка" на Донбассе
Фото: dpsu.gov.ua

Двое украинских военных в субботу получили ранения из-за обстрела возле контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" на Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Обстрел из противотанкового ракетного комплекса произошел в то время, когда на пункте пропуска было много гражданских. По приказу командующего объединенных сил КПВВ временно закрыли. Режим "Красный" будет действовать до отдельного распоряжения.

В целом с начала дня на Донбассе произошло 11 обстрелов.

Стреляли возле Невельского (шесть мин калибра 120 мм), Лебединского (10 мин калибра 82 мм, 16 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов), Красногоровки (12 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов), Орехово (три мины калибра 120 мм, пять мин калибра 82 мм), Травневого (три мины калибра 82 мм), Павлополя, Марьинки.

Напомним, что 28 февраля в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранение получил украинский военный.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также