Глава УГКЦ встретился с Папой Франциском

Папа Франциск принял на аудиенции в Ватикане главу Украинской греко-католической церкви Святослава (Шевчука). Об этом сообщает Vatican news.

Встреча состоялась утром 29 февраля в "Доме святой Марты", несмотря на легкое недомогание понтифика.

Деталей разговора не сообщается.

В то же время из-за плохого самочувствия Папа отменил ряд других аудиенций, назначенных на субботу.

Издание Associated Press пишет, что понтифик из-за недомогания отменяет официальные мероприятия и аудиенции уже на протяжении трех дней. В Ватикане не поясняют, какого именно характера недомогание у 83-летнего Папы Римского.

Напомним, в прошлый раз глава УГКЦ встречался с Папой Римским в июле прошлого года.