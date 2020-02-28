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В Генштабе назвали число уклонистов в 2019

В Генштабе назвали число уклонистов в 2019
Призывники
Фото: Макс Левин

От призыва на срочную военную службу в Вооруженных силах Украины в 2019 году уклонились 245 тысяч человек.

Об этом сообщил начальник управления призыва и комплектования - заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Валерий Дендебера.

"В течение прошлого года в правоохранительные органы призывные комиссии направили материалы на 245 тысяч человек призывного возраста, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу", - отметил офицер в комментарии АрміяInform.

Также он сообщил, что 700 призывников, прошедших все этапы призывной кампаний, не прибыли в воинские части без уважительных причин.

"По оперативной информации, поступившей в Главное управление персонала Генштаба ВСУ, к уголовной ответственности привлечено 423 человека призывного возраста, к административной - 17 220 человек", - сказал Валерий Дендебера.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в 2019 году в армию хотели пойти 6 тыс. юношей 18-19 лет.

Указ о военном призыве, согласно котором призыву будут подлежать юноши и мужчины в возрасте 18-27 лет, президент Владимир Зеленский подписал в январе 2020 года.

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