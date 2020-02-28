Из-за попытки срыва сессии горсовета Жмеринки 19 задержанных получили подозрения

Правоохранители предъявили подозрение 19-ти лицам, которых задержали во время попытки штурма городского совета в Жмеринке. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции Винницкой области.

"Задержанные находятся в изоляторах временного содержания. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании правонарушителям меры пресечения - содержания под стражей", - сказано в сообщении.

Среди задержанных - двое лидеров общественных объединений «Эдельвейс» и «Национальные дружины».

Подозрение объявлено по ч. 4 ст. 296 УК Украины – хулиганство. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В полиции также подчеркнули, что из-за столкновений, по состоянию на утро, 28 февраля, в больницу обратились 10 полицейских, 4 из них - госпитализированы.

Напомним, попытка сорвать сессию облсовета Жмеринки может быть связана с рассмотрением депутатами вопроса о лишении полномочий и.о. городского головы, секретаря горсовета Юрия Свитлака.