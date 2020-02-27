Из-за столкновений в Жмеринке задержаны 19 человек, полиция открыла два производства

По фактам хулиганских действий и угрозы или насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе столкновений в Жмеринском горсовете возбуждены уголовные производства.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, наиболее активных участников столкновений сразу доставили в отдел полиции. В настоящее время 19 человек задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в том числе - лидеры общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины".

"В результате противоправных действий восемь полицейских с телесными повреждениями обратились за медицинской помощью, трое из них - госпитализированы. Моя позиция как руководителя ведомства четкая и принципиальная: молодые люди, которые применили силу к депутатам Жмеринского городского совета и полицейским при исполнении служебных обязанностей, будут нести уголовную ответственность. Считаю недопустимым применение силы к сотрудникам полиции и представителям депутатского корпуса со стороны лиц, которые таким образом пытаются достичь поставленных целей" - цитирует Игоря Клименко пресс-служба Нацполиции.

Уголовные производства расследуются по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Правонарушителям грозит максимальное наказание - до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось, 27 февраля в помещение Жмеринского горсовета ворвались около 30 молодых людей в масках. Они пытались сорвать сессию. По данным полиции, они били окна, распыляли газ, бросали петарды и применили силу к полицейским, которые пытались прекратить их противоправные действия.

В результате пострадало восемь полицейских и четверо нападавших.