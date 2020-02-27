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В ДТП на столичной Окружной столкнулись Skoda и Audi, двое погибшиих

Спидометр Audi завис на 160 км/час.

27 февраля в Киеве на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной произошло смертельное ДТП. Предварительно, столкнулись автомобили Audi и Skoda. В результате аварии погибли двое человек.

Фото: kiev.informator.ua

Информатор сообщает, что авария произошла около 17:45.

По данным издания, оба погибших находились в автомобиле Skoda. Водителя Audi госпитализировали.

Предварительно, Skoda серого цвета двигалась по Окружной со стороны Минского массива в сторону КП Ирпень, сообщает Киев Оперативный.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Не убедившись в безопасности маневра, водитель Skoda повернул налево (на улицу Газопроводная), не предоставив преимущество Audi, который двигался прямо в сторону пл. Шевченка.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

В результате водитель Skoda погиб прямо за рулем, а пассажира выбросило из салона более, чем 100 метров от самого автомобиля, в котором он ехал.

"Спидометр Audi завис на 160 км/час, однако точную скорость сможет установить только следствие", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что на трассе Киев - Чоп в ДТП с тремя авто погибли два человека.

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