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В прошлом году в общественном транспорте киевляне забыли 1927 вещей

Из самого необычного - собака, баночка с супом, сумка-холодильник, кий, подоконники.

В прошлом году в общественном транспорте киевляне забыли 1927 вещей
Фото: kievcity.gov.ua

В 2019 году жители Киева потеряли или забыли в наземном общественном транспорте 1927 вещей.

Об этом сообщается на сайте "Киевпастранса".

Чаще всего пассажиры забывают в автобусах, троллейбусах и трамваях разного типа карты, папки с документами и сумки.

"Из самого необычного - собака, баночка с супом, сумка-холодильник, кий, подоконники. Теряли и ключи - в последнее трамвай снимали с маршрута у депо и разбирали часть салона", - отмечается в сообщении.

В "Киевпастрансе" напомнили, что если пассажир что-то потерял или забыл в транспорте, необходимо связаться с контакт-центром коммунального предприятия по номеру: (044) 528 30 11 или написать в личные сообщения в Facebook.

Напомним, В Киеве с 1 апреля заработает единый электронный билет в метро и на пяти видах наземного общественного транспорта.

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