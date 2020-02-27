​Во Львовской области отец застрелил сына из охотничьего ружья

Сегодня, 27 февраля около 00:30 в одном из сел Золочевского района Львовской области медики обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением без признаков жизни. На место происшествия выехали полицейские. Установлено, что погиб 34-летний местный житель, предварительно, в него стрелял 60-летний отец. Об этом пишет пресс-центр Нацполиции Львовской области.

«Ночью между родственниками возник бытовой конфликт, во время которого отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в сына из охотничьего гладкоствольного ружья», - сказано в сообщении.

Медики уже установили, что в крови отца было более двух промилле алкоголя. Ружье изъято. Полицейские устанавливают происхождение ружья и законность его хранения. Злоумышленник задержан, в ближайшее время суд изберет для него меру пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Кременчуге возле остановки общественного транспорта неизвестный стрелял в мужчину. От полученных ранений тот скончался в больнице. На месте происшествия установлено, что между несколькими мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Все участники конфликта, в том числе стрелок, задержаны полицией.