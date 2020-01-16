В Харькове застрелили директора одного из местных кладбищ, - СМИ

В четверг, 16 января, в Харькове застрелили директора одного из местных кладбищ.

Об этом сообщило издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники.

По их информации, около 17:30 вечера, на улице был найден мертвым житель Харькова. Как позже стало известно, это был директор городского кладбища №3 Шульга, 1971 г. р.

Местный сайт "Вечерний Харьков" сообщил, что убийство стрельба произошла прямо перед подъездом погибшего.

Сообщается, что киллер стрелял с глушителем, совершив 5-6 выстрелов. Ему удалось скрыться.

Правоохранители ввели в действие операцию "Сирена" по поимке злоумышлеников.

Напомним, ранее СБУ заявила о предотвращении убийства одного из экс-командиров разведывательного подразделения батальона ВСУ, которое было организовано спецслужбами РФ.