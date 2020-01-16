В "Слуге народа" считают обнародование записей провокацией группы Коломойского против Гончарука
В "Слуге народа" считают обнародование записей провокацией группы Коломойского против Гончарука
В Кабмине опровергли слухи об отставке Гончарука
В Кабмине опровергли слухи об отставке Гончарука
В сеть слили запись прослушки Гончарука (обновлено)
В сеть слили запись прослушки Гончарука (обновлено)
Транзит по-путински
Транзит по-путински
Гончарук записал видеообращение к "тем, кто борется против нас"
Гончарук записал видеообращение к "тем, кто борется против нас"
Рада приняла новый закон о среднем образовании
Рада приняла новый закон о среднем образовании
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Сергей Сивохо и старые-новые песни о мире
Сергей Сивохо и старые-новые песни о мире
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Харькове застрелили директора одного из местных кладбищ, - СМИ

Киллеру удалось скрыться.

В Харькове застрелили директора одного из местных кладбищ, - СМИ
Фото: radio.vesti.ru

В четверг, 16 января, в Харькове застрелили директора одного из местных кладбищ.

Об этом сообщило издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники.

По их информации,  около 17:30 вечера, на улице был найден мертвым житель Харькова. Как позже стало известно, это был директор городского кладбища №3 Шульга, 1971 г. р.

Местный сайт "Вечерний Харьков" сообщил, что убийство стрельба произошла прямо перед подъездом погибшего.

Сообщается, что киллер стрелял с глушителем, совершив 5-6 выстрелов. Ему удалось скрыться.

Правоохранители ввели в действие операцию "Сирена" по поимке злоумышлеников.

Напомним, ранее СБУ заявила о предотвращении убийства одного из экс-командиров разведывательного подразделения батальона ВСУ, которое было организовано спецслужбами РФ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также