На 15 станциях метро Киева заменят турникеты, которые "бьют" пассажиров

Новые турникеты заказали у словенской компании Riko за более чем 100 млн гривен.

В этом году на 15 станциях Киевского метрополитена заменят турникеты.

Об этом сообщил в фейсбуке Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации.

"Старые турникеты, которые работают еще с 1970-х годов, регулярно бьют пассажиров, даже тех, кто оплатил проезд. Их решили заменить из-за жалоб пассажиров", - говорится в сообщении.

Новые турникеты заказали у словенской компании Riko за более чем 100 млн гривен. Согласно условиям контракта, словенцы должны поставить оборудование для станций "Героев Днепра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь", "Льва Толстого", "Лыбидская", "Кловская", "Дворец спорта", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" и "Харьковская".

Турникеты будут принимать оплату с помощью банковских карт, смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, Карточек киевлянина и бумажных или электронных QR-билетов.

Напомним, св прошлом году турникеты подобной модели установили на станции "Площадь Льва Толстого".