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В Киеве горящий мусоровоз сам приехал к пожарным

Автомобиль двигался по бульвару Перова, недалеко от пожарной части.

В Киеве горящий мусоровоз сам приехал к пожарным
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В Киеве утром 16 января к 13-й государственной пожарно-спасательной части в Днепровском районе подъехал мусоровоз, который загорелся во время движения.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Как оказалось, во время движения автротранспорта водитель увидел, что из контейнера для мусора идет дым. К счастью, мусоровоз двигался по бульвару Перова, недалеко от пожарной части. Поэтому, водитель, не теряя времени, решил подъехать к части и сразу обратиться за помощью к пожарным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание произошло около 8:40 утра, а в 09:03 огонь был потушен.

Вследствие возгорания поврежден контейнер для мусора. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Напомним, 13 января между селом Халимоново и Бахмачем в Черниговской области на ходу загорелся локомотив регионального экспресса №785 "Шостка-Киев".

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