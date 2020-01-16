Климкин нашел новую работу

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин возглавил новую Программу европейских, региональных и российских исследований аналитического центра "Украинский институт будущего". Об этом сообщается на сайте аналитического центра.

"К команде Украинский институт будущего (UIF) присоединился украинский политик, дипломат, а также министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин. Он будет руководить Программой европейских, региональных и российских исследований, которую UIF вводит с января этого года", - сказано в сообщении.

Цель программы - системное моделирование вызовов, стоящих перед Украиной в сферах безопасности и внешней политики, подготовка сценариев и стратегических рекомендаций по менеджменту существующих и потенциальных рисков для политических и деловых кругов.

Основными направлениями исследований станет противодействие агрессии РФ против Украины, Черноморская безопасность, позиционирование Украины в регионе Центральной и Восточной Европы и комплексная интеграция в европейское и трансатлантическое пространство.