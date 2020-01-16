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Под Офисом президента прошла акция в поддержку пленных "Украина своих не бросает"

Акцию организовали в поддержку пленных украинцев, которых удерживают на оккупированных территориях.

Фото: Lb.ua

В Киеве возле здания Офиса президента прошла акция "Украина своих не бросает" в поддержку пленных граждан, которых продолжают удерживать на оккупированных территориях пророссийские боевики.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Участники принесли плакаты с надписями: "Свободу пленным", "Бездейственность убивает", а также с  фотографиями их родственников или знакомых, которые до сих пор находятся в плену.

"Это - акция единства и сплоченности всех, кто причастен к этой трагедии, для тех, кто в плену и на свободе, для кого плен стал неотъемлемой частью жизни. Для жен и матерей, которые годами продолжают бороться за своих близких", - заявляли организаторы акции.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Напомним, 29 декабря 2019 года состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и контролируемыми Россией донецкими и луганскими боевиками. На подконтрольную территорию вернулись 76 граждан. В свою очередь на временно оккупированные территории доставили 127 человек, 14 отказались возвращаться к боевикам.

У Зеленского заявили, что следующий обмен может произойти уже этой зимой.

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