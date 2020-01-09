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Украина в рамках обмена отдала 15 обычных уголовников

В некоторых случаях связь с терроризмом и сепаратизмом вообще не прослеживается.

Фото: EPA/UPG

"Слідство.Інфо" опубликовало имена еще 15 из 124 лиц, которых Украина отдала оккупационным властям на Донбассе в рамках обмена 29 декабря.

Об этом говорится на сайте издания, которое получило обменный список из своих источников.

Первые 44 фамилий тех, кто подозревался в терроризме, "Слідство.Інфо" обнародовало 6 января. Во второй материал вошли имена тех, кто обвинялся или был осужден за жестокие бытовые убийства и другие тяжелые преступления. В некоторых случаях их связь с терроризмом или сепаратизмом не прослеживается вообще, отмечают журналисты.

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 Напомним, что Украина в рамках обмена получила 76 человек, в том числе 12 военных.

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