В некоторых случаях связь с терроризмом и сепаратизмом вообще не прослеживается.

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"Слідство.Інфо" опубликовало имена еще 15 из 124 лиц, которых Украина отдала оккупационным властям на Донбассе в рамках обмена 29 декабря.

Об этом говорится на сайте издания, которое получило обменный список из своих источников.

Первые 44 фамилий тех, кто подозревался в терроризме, "Слідство.Інфо" обнародовало 6 января. Во второй материал вошли имена тех, кто обвинялся или был осужден за жестокие бытовые убийства и другие тяжелые преступления. В некоторых случаях их связь с терроризмом или сепаратизмом не прослеживается вообще, отмечают журналисты.

Сергей Шилин убийство топором милиционера в Маруиполе, охранник штаба «ДНР» Максим Мысяк обвинялся в трех убийствах и покушении на бывшего нардепа Игоря Котвицкого Денис Шатунов заказ убийства одесского евромайдановца Сергея Ходияка Всеволод Подольский стрельба в метрополитене Киева Виктор Немченко серийный преступник с 20-летним тюремным стажем Михаил Титов убийство жителя Волновахи с целью ограбления Александр Хаверь разбой Николай Тоцин убийство хозяйки, у которой арендовал комнату Владимир Конончук серийный преступник с 7 судимостями, последний приговор – за убийство племянницы Андрей Дрозд убийство военного в Харькове Геннадий Ольшанский убийство соседа в пьяной драке Сергей Комраз попытка провезти наркотики через границу с Россией Эдуард Жовтый серийный преступник с 5 судимостями, последний приговор – за торговлю наркотиками и незаконное обращение с оружием Андрей Присяжный кража телефонных кабелей «Укртелекома» Артур Морозов серийный преступник с 7 судимостями, последний приговор – за попытку украсть телевизор

Напомним, что Украина в рамках обмена получила 76 человек, в том числе 12 военных.