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​Три человека погибли при столкновении микроавтобуса с тягачом на автодороге Львов - Шегини

Водитель микроавтобуса задержан.

​Три человека погибли при столкновении микроавтобуса с тягачом на автодороге Львов - Шегини
Фото: lv.npu.gov.ua

В результате столкновения микроавтобуса с седельным тягачом на автодороге Львов - Шегини погибли три человека.

Об этом сообщается на сайте полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 9 января в селе Бартатов. Как предварительно установили правоохранители, 46-летний житель водитель микроавтобуса "Фольксваген" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом "Мерседес" под управлением 30-летнего иностранца.

В результате столкновения на месте погибли двое пассажиров микроавтобуса - 38-летний житель Ивано-Франковской области и мужчина, личность которого устанавливается. Еще один пассажир микроавтобуса, 46-летний мужчина, скончался в больнице.

Фото: lv.npu.gov.ua

Фото: lv.npu.gov.ua

Водитель "Фольксвагена" также получил травмы. Сообщается, что его задержали в порядке ст. 208 УПК. Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Никополе в ДТП с автобусом и двумя легковушками погиб один человек, 12 пострадали.

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