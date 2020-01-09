Мобильные операторы предоставили украинцам возможность бесплатно позвонить в Иран

Работающие в Украине мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell предоставили украинцам возможность бесплатно позвонить в Иран в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

Об этом сообщили в пресс-службах мобильных операторов, выразив сочувствие семьям и близким пассажиров и членов экипажа рейса "Тегеран-Киев".

"С 8 по 10 января 2020 средства за звонки из сети Киевстар на номера мобильной или фиксированной связи в Иране взиматься не будут. Все расходы на звонки вернутся в течение дня, когда был осуществлен звонок", - сообщает "Киевстар".

"Мы вернем средства, которые были потрачены абонентами Vodafone на голосовую связь в Иране, на входящие звонки и звонки в Украину, а также SМS, в период с 8 по 10 января включительно", - сообщили в Vodafone, указав, что средства будут возвращены в течение нескольких дней.

Мобильный оператор lifecell предоставил украинцам бесплатные минуты для звонков в Иран.

"Всем абонентам lifecell в Иране начислено бесплатно 20 минут для голосовых звонков в пределах Ирана и в Украине, чтобы они могли связаться с близкими. Кроме того, для абонентов lifecell из любой страны не тарифицируются звонки на круглосуточную горячую линию МИД +38044 238 1657", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет "Боинг-737-800", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту вместе с экипажем было более 176 человек (в том числе 11 украинцев), все они погибли.