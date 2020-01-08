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​В Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии

Задержанным оказался 38-летний ранее судимый местный житель.

​В Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии
Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии.

Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.

Задержанным оказался 38-летний местный житель. Он рассказал, что купил гранату через интернет и хотел ею просто напугать соседей, потому что они его "достали".

Также выяснилось, что задержанный уже был ранее судим за умышленное убийство. Правоохранители открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса "покушение на убийство".

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, 7 января в Одессе трое жителей общежития употребляли алкоголь на общей кухне. Позде к ним присоединился еще один сосед, с которым у них произошел конфликт. Во время ссоры мужчина ушел из кухни, а потом вернулся, бросил гранату, закрыл дверь и убежал.

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