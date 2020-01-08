Их выручка составляла более четырех миллионов гривен в месяц.

В Донецкой области сотрудники СБУ блокировали деятельность группировки, которая занималась производством и сбытом оптовых партий метадона. Их выручка составляла более четырех миллионов гривен в месяц. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Установлено, что в состав группы входили ранее судимые за аналогичные преступления жители Запорожской области. Нарколаборатории злоумышленники организовывали в арендованных помещениях в облцентре. Для конспирации дельцы постоянно меняли их места расположения.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Еженедельно злоумышленники изготавливали до двух килограммов метадона. Сбывали наркотики на территории Донецкой и Луганской областей. В качестве курьеров дельцы использовали несовершеннолетних.

Организатора и трех участников группировки правоохранители задержали в Мариуполе при попытке сбыта очередной партии наркотиков.

Во время обысков по месту жительства дельцов в Запорожье и Мариуполе изъято 300 граммов метадона, черновые записи, банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Задержанным сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, 3 января сообщалось, о задержании сотрудницы канцелярии Генеральной прокуратуры в Киевской области по подозрению в сбыте метадона. Во время обыска по месту жительства подозреваемой в селе Бородянка обнаружено и изъято 30 таблеток метадона.