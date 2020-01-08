В квартире Мариуполя мужчина ранил ножом троих человек

В Мариуполе полицейские задержали мужчину, который, вероятно, ранил ножом троих человек.

Об этом сообщила в феййсбуке пресс-служба полиции Донецкой области.

Происшествие произошло накануне в многоэтажке по бульвару Шевченко. Соседи рассказали, что видели, как неизвестный с ножом со следами крови ходит по подъезду.

Прибыв на вызов, патрульные поднялись на второй этаж, где увидели на полу и стенах следы, похожие на кровь. Навстречу им вышел человек с окровавленными руками, которого задержали. В квартире находились еще трое мужчин с ножевыми ранениями различной степени тяжести.

Фото: facebook.com/MariupolPolice

На место прибыли бригады скорой помощи, которые оказали пострадавшим медицинскую помощь. Владелец квартиры подтвердил, что именно задержанный нанес им ранения в ходе ссоры. Всех пострадавших госпитализировали, а задержанного - 38-летнего местного жителя - передали следователям.

Напомним, в Одесской области парень зарезал соседку из-за того, что она долго не открывала ему дверь.