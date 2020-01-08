Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение

34-летнему мужчине и 19-летней женщине, которых задержали 6 января в Одессе после убийства двух девушек на съемной квартире в Киеве, официально предъявили подозрения.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Их действия квалифицировали по п.1, 6, 12 ч.2 ст.115 (убийство из корыстных побуждений) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса.
В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права выхода под залог.
Напомним, что 4 января хозяйка съемной квартиры на Кирилловской улице в Киеве, которую она сдала для празднования Нового года, нашла в балконном шкафу тела двух убитых девушек - 16 и 19 лет.
Через два дня подозреваемых, которые арендовали эту квартиру, задержали в Одессе.