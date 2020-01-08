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Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение

Дело квалифицировали по статьям "Убийство" и "Разбой".

Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение
Фото: kyiv.gp.gov.ua

34-летнему мужчине и 19-летней женщине, которых задержали 6 января в Одессе после убийства двух девушек на съемной квартире в Киеве, официально предъявили подозрения.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Их действия квалифицировали по п.1, 6, 12 ч.2 ст.115 (убийство из корыстных побуждений) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса.

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права выхода под залог.

Напомним, что 4 января хозяйка съемной квартиры на Кирилловской улице в Киеве, которую она сдала для празднования Нового года, нашла в балконном шкафу тела двух убитых девушек - 16 и 19 лет.

Через два дня подозреваемых, которые арендовали эту квартиру, задержали в Одессе.

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