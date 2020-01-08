Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Киеве около 4:55 загорелось трехэтажное здание на ул. Пожарского, 64 (Деснянский район). Незначительные ожоги верхних и нижних конечностей получил один человек, сообщили на странице ГУ ГосЧС в Киеве в Facebook.

Пострадавший 1977 года рождения, он, вероятно, пытался самостоятельно ликвидировать возгорание. Мужчину госпитализировали. На фото с места ЧП видна надпись "Зал царства свидетелей Иеговы" - здания, предназначенного для встреч собрания этой религиозной организации.

"По прибытию огнеборцы установили, что горит крыша. Не теряя времени, они приступили к тушению. Уже в 6:49 пожар удалось локализовать, а в 7:03 - ликвидировать на общей площади 150 кв.м", - уточнили в сообщении.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В ГосЧС подчеркнули, что сложность тушения пожара состояла в том, что спасателям пришлось тратить время на поиск подъезда к зданию, а потом вручную откатывать припаркованное авто для установки подъемника.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

К ликвидации пожара привлекали 56 человек личного состава.

Напомним, 6 января в городе Хойнице на севере Польши в результате пожара в местном хосписе погибли четыре пациента, еще 22 человека посрадали.