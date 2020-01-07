Пристайко назвал условия, при которых нужно искать альтернативу Минским переговорам

Украине стоит начать поиски альтернативы Минским переговорам, если в 2020 году на временно оккупированных территориях не пройдут выборы или затянется процесс разведения войск.

Об этом в интервью газете Bild, перевод которого обнародован на сайте МИД, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Это может быть миротворческая миссия. Однако, это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса", – подчеркнул глава МИД.

Министр иностранных дел также отметил, что не хотел бы, чтобы война на востоке Украины перешла в замороженный конфликт.

"Я этого не хочу, но могу это предвидеть. Буду откровенным: дойти до замороженного конфликта еще нужно. Сейчас в нашу сторону стреляют. Конечно, мы не хотим замороженный конфликт. В идеале, мы хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если это не удастся, то хотя бы нужно положить конец убийствам", – заявил Вадим Пристайко.

Напомним, ранее Вадим Пристайко заявил, что вопросы относительно оккупированного Крыма нужно решать другими механизмами, а не в рамках Минского процесса.