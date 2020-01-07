В Киеве задержали активиста, который спросил у российской блогерши о Крыме (обновлено)
В Киеве задержали активиста, который спросил у российской блогерши о Крыме (обновлено)
​В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек на киевском Подоле (обновлено)
​В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек на киевском Подоле (обновлено)
Григоренко или Жуков, Марченко или Щербаков
Григоренко или Жуков, Марченко или Щербаков
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
На волоске от смерти. Что ждёт иранскую ядерную сделку?
На волоске от смерти. Что ждёт иранскую ядерную сделку?
Защитник "Динамо" заявил, что у клуба закончились деньги
Защитник "Динамо" заявил, что у клуба закончились деньги
Уже в марте Усик может стать чемпионом в хэвивейте: у Джошуа сегодня истекает срок для выбора следующего соперника
Уже в марте Усик может стать чемпионом в хэвивейте: у Джошуа сегодня истекает срок для выбора следующего соперника
Новый дизель-поезд до Борисполя поломался по дороге в аэропорт (обновлено)
Новый дизель-поезд до Борисполя поломался по дороге в аэропорт (обновлено)
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле
ГлавнаяОбществоВойна

Пристайко назвал условия, при которых нужно искать альтернативу Минским переговорам

Заменить их может миротворческая миссия. 

Пристайко назвал условия, при которых нужно искать альтернативу Минским переговорам
Фото: Макс Левин

Украине стоит начать поиски альтернативы Минским переговорам, если в 2020 году на временно оккупированных территориях не пройдут выборы или затянется процесс разведения войск.

Об этом в интервью газете Bild, перевод которого обнародован на сайте МИД, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Это может быть миротворческая миссия. Однако, это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса", – подчеркнул глава МИД.

Министр иностранных дел также отметил, что не хотел бы, чтобы война на востоке Украины перешла в замороженный конфликт.

"Я этого не хочу, но могу это предвидеть. Буду откровенным: дойти до замороженного конфликта еще нужно. Сейчас в нашу сторону стреляют. Конечно, мы не хотим замороженный конфликт. В идеале, мы хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если это не удастся, то хотя бы нужно положить конец убийствам", – заявил Вадим Пристайко.

Напомним, ранее Вадим Пристайко заявил, что вопросы относительно оккупированного Крыма нужно решать другими механизмами, а не в рамках Минского процесса. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также