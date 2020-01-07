Космический телескоп TESS обнаружил планету в зону неселенности, размеры которой аналогичны с Землей. Планета оборачивается вокруг своей звезды, где условия могут быть как раз подходящими, чтобы допустить присутствие жидкой воды на поверхности.

Планета получила название TOI 700 d, сообщили в NASA.

"TOI 700 d оборачивается с периодом 37 дней вокруг красного карлика TOI 700, получает от него 86% энергии, которую Солнце дает Земле", – сообщили в управлении.

Планета может быть пригодна к жизни, поскольку за 11 месяцев наблюдений за ее звездой ученые не обнаружили там вспышек.

В системе TOI 700 есть еще две планеты. Ближайшая к звезде – каменная, с периодом в 10 дней. Средняя планета, вероятно, состоит из газа, период ее вращения составляет 16 дней.

Напомним, в сентябре астрономы обнаружили необычную планету-гиганта, которая, согласно с современными теориями формирования планет, не должна существовать.

Найденная планета находится в 30 световых годах от Земли и схожа с Юпитером, но при этом она вращается вокруг крошечного "красного карлика" – звезды самого распространенного типа в нашей Галактике.