​В Виннице мужчина "ради развлечения" грозился заминировать отделение полиции

В воскресенье вечером в Виннице полицейские задержали мужчину, который сообщил о своем намерении заминировать отдел полиции.

Об этом сообщается на сайте правоохранителей.

"Около 18:40 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что он намерен заминировать помещения Винницкого отдела полиции. Взрывотехники и кинологи обследовали помещение отдела полиции и прилегающую территорию. Опасных предметов они не обнаружили", - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность мужчины, который звонил, - им оказался 45-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что он сообщил о заминировании "ради развлечения".

Злоумышленник задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК. Теперь "минеру" грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью 259 о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва, она предусматривает до шести лет лишения свободы, если преступление совершено в первый раз, и до восьми лет, если во второй.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел изменит порядок реагирования на сообщения о минировании из-за множества ложных вызовов.

В декабре прошлого года Кабмин инициировал усиление ответственности для людей, которые совершают ложные заявления о минировании общественно важных объектов. Сообщалось, что наказание для псевдоминеров будет предусматривать обязательную конфискацию имущества.