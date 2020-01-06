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​В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек на киевском Подоле (обновлено)

С ними проводят следственные действия.

​В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек на киевском Подоле (обновлено)
Фото: dtp.kiev.ua

Утром 6 января в Одессе правоохранители задержали подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек, тела которых нашли в шкафу съемной квартиры на Подоле в Киеве.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержание произошло около 4:40 утра. Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия. После этого им должны вручить подозрения и избрать меру пресечения.

В Национальной полиции подтвердили задержание двоих подозреваемых в Одессе.

"Мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале. Их передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий",- говорится в сообщении.

Напомним, тела девушек обнаружила хозяйка квартиры 4 января. Личности погибших установлены: это киевлянки 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко.

Женщина сдавала квартиру посуточно. Последний раз ее арендовали парень и девушка 31 декабря. Жильцы должны были сдать ее 4 января, но когда хозяйка зашла в квартиру, то увидела на балконе в шкафу два трупа.

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