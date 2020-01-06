В воскресенье, 5 января, на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады Сергей Рацун, 1976 года рождения.

Об этом сообщила в фейсбуке общественная организация "Рідна Славутчина".

"В результате вражеского обстрела, в зоне проведения ООС погиб украинский герой, житель города Славута Рацун Сергей Петрович, 1976 года рождения. О времени и месте прощания с героем будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, еще один был ранен в результате подрыва на мине. Один из погибших - 48-летний Сергей Дычек из Волочиска.Он служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне, защищал Украину на Донбассе больше пяти лет.